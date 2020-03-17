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Нацкорпус митингует против карантина Рады

Комментариев: 1
Националисты требуют от депутатов уйти на карантин и не продолжать работу парламента.
Нацкорпус митингует против карантина Рады
Нацкорпус

Национальный корпус второй день подряд митингует у здания Верховной Рады против остановки работы парламента на карантин из-за коронавируса.

На акции присутствуют несколько десятков людей. 

"Мы не доверяем действующей власти, которая под прикрытием борьбы с распространением коронавируса пытается заблокировать протест украинцев против капитуляции перед Кремлем", - говорится в сообщении Нацкорпуса.

Представители организации возле каждого входа в здание парламента раздают депутатам листовки с информацией о мерах, которые ввел Кабмин для борьбы с распространением коронавируса.

"Призываем выполнять решения собственной власти! Депутаты – сидите дома, как и все украинцы!" - требуют националисты.

Отметим, на внеочередном заседании Рада приняла несколько решений, направленных на борьбу с коронавирусом.

Также депутаты до 3 апреля отменили пленарные заседания и будут работать в комитетах. При этом Рада сможет собираться на внеочередные заседания.

 

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Теги: фото, Рада, националисты, парламент, карантин, митинги в киеве, митинг под Радой, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    17.03.2020, 10:48
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Нацкорпус митингует против карантина Рады.
Националисты требуют от депутатов уйти на карантин и не продолжать работу парламента.
Противоречие в первом же предложении!
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