Киев догнал Москву по стоимости жизни

Две столицы оказались на одной строчке глобального рейтинга.

По итогам 2019 года Киев занял 86 место в рейтинге самых дорогих городов мира, поднявшись сразу на 22 позиции. Об этом говорится в отчете Worldwide Cost of Living 2020, который опубликовал журнал The Economist.

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Примечательно, что ту же самую 86-ю строчку рейтинга с Киевом разделила Москва, стоимость жизни в которой по итогам года оказалась примерно такой же.

По мнению экспертов, продвижение Киева в рейтинге связано с укреплением гривны в 2019 году. Кроме того, в украинской столице выросли цены из-за роста минимальной и реальной зарплаты.

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В пятерку самых дорогих городов мира вошли Сингапур, Гонконг, Осака (Япония), Нью-Йорка и Париж. А вот самыми дешевыми городами оказались стали Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Карачи (Пакистан).

Составители рейтинга сравнили 400 цен на 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома, личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.

Напомним, Украина сохранила статус “частично свободной“ страны в рейтинге “Свобода в мире в 2020 году“, который составляет правозащитная организация Freedom House. А вот в Крыму и ОРДЛО ситуация со свободами человека одна из худших в мире.

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