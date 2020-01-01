МОЗ уточнил информацию по зараженным в Киеве

В ведомстве объяснили разницу в данных министерства и киевских властей о числе зараженных коронавирусом в Киеве.

Минздрав уточнил информацию о числе зараженных коронавирусом в Киеве, о последнем случае в столице сообщат позже. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает РБК-Украина.

"Никакой разницы в данных (Минздрава и КГГА, - ред.) нет. Тот случай, седьмой, мы говорим о 6, Киев - о 7 случаях, это случай который был повторно переподтвержден в киевской городской лаборатории, но диагноз и исследования по этому пациенту были сделаны в мюнхенской лаборатории, которая через частную лабораторию сообщила нам и мы его зафиксировали на день раньше", - заявил он.

Ляшко также добавил, что вчера по Киеву возник дисбаланс в отчетности по одному случаю.

"Киев о нем сообщает позже, поскольку они ждали подтверждения повторного в своей лаборатории", - добавил Ляшко.

Напомним, на 21 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев коронавируса , из них три закончились смертью и один - выздоровлением.

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