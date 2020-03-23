Журналистка показала, в каких условиях лечат больных COVID-19 в Киеве

У журналистки подозревают коронавирус.

Журналистка Анна Стешенко показала условия, в которых проходят лечение больные коронавирусом в Киеве. Девушка с подозрением на COVID-19 попала в Александровскую клиническую больницу в понедельник, 23 марта. Об этом Анна сообщает на своей странице в Facebook, пишет LB.

Читай также: В Киеве подтвердили еще 4 случая COVID-19: Подробности

Первые симптомы заболевания появились в воскресенье, 22 марта. Появилась температура, затем слабость. На следующий день девушка вызвала скорую помощь. Врачи приняли решение госпитализировать пациентку.

Читай также: В Киеве зафиксировали 24 случая заболеваний на коронавирус

Анну разместили в двухместной палате. Сейчас журналистка там проживает одна. Однако есть вероятность, что со временем к ней кого-то подселят. Выходить из палаты категорически запрещено. Продукты приносят, все возможные манипуляции производят на месте.

Читай также: “Год или два“: В Китае спрогнозировали завершение пандемии в Европе

“Всех в столице с подозрением на коронавирус или тех, кто был в контакте с больными, госпитализируют. Важно! Тест ещё не взяли, но он будет готов через два-три дня минимум. Сами врачи говорят, что нет смысла делать экспресс тест. “Они не показывают результат“. Лекарств тоже нет. Дают листик с лекарствами от ОРВИ, чтобы купили родные. Также просят передать много воды. Обещают сегодня рентген“ - отметила Анна Стешенко.

Ранее сообщалось о том, как оформить спецпропуск для проезда в общественном транспорте Киева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.