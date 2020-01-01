В Киеве не выпускают пассажиров поезда из Риги из-за коронавируса

Поезд прибыл на центральный вокзал в Киев уже три часа назад. По данным СМИ, среди пассаиров много людей с высокой температурой.

В Киев в понедельник, 23 марта, прибыл поезд с украинцами из стран стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускают, сообщает Киев оперативный.

"В Плохая новость поступила от проверенного источника из СБУ: Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.

О том, что людей не выпускают из поезда, также сообщает PavlovskyNEWS.

На прошлой неделе в Киев прибыли пять поездов из польского Перемышля. Во время остановки во Львове всем пассажирам провели температурный скрининг, в ходе которого были выявлены заболевшие, семерых госпитализировали

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