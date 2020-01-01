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В Киеве не выпускают пассажиров поезда из Риги из-за коронавируса

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Поезд прибыл на центральный вокзал в Киев уже три часа назад. По данным СМИ, среди пассаиров много людей с высокой температурой.
В Киев в понедельник, 23 марта, прибыл поезд с украинцами из стран стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускают, сообщает Киев оперативный.
 
 
"В Плохая новость поступила от проверенного источника из СБУ: Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.
 
О том, что людей не выпускают из поезда, также сообщает PavlovskyNEWS.
 
 
На прошлой неделе в Киев прибыли пять поездов из польского Перемышля. Во время остановки во Львове всем пассажирам провели температурный скрининг, в ходе которого были выявлены заболевшие, семерых госпитализировали.
 

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Теги: Киев, Поезд, пассажиры, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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