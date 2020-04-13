Киевлянка на почте хотела пройти без очереди и покусала мужчину

Мужчина говорит, что женщина была в рваной одежде и без маски, а ему пришлось ездить по городу на такси в поисках больницы.

В Киеве на Новой почте женщина покусала мужчину в очереди pixabay.com

В Киеве на почте женщина покусала мужчину в очереди. Об этом сообщает Telegram-канад Киев Сейчас в понедельник, 13 апреля.

Как утверждает мужчина, он вместе с девушкой пришел на Новую почту. Пока они стояли в ожидании, подбежала женщина в рваной одежде и без маски, а затем попыталась пройти вне очереди.

Женщина стала рядом с девушкой мужчины и пыталась ее отодвинуть, а когда тот предпринял попытку ее успокоить, она укусила его.

"Вызвали копов, те с женщиной пообщались, заявление у мужчины взяли. Первую медпомощь толком оказать не смогли. Пострадавшему пришлось самому кататься на такси по Киеву в поисках больницы, которая бы смогла ему оказать медпомощь. В итоге рану обработали, выписали препараты", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее пару не пустили в автобус без масок, и они разбили лобовое стекло. Кондуктор запретил мужчине и женщине ехать в автобусе без индивидуальных средств защиты, на что те отреагировали неадекватно.

Также сообщалось, что мужчина на поводке выгуливал курицу. Возможно, таким образом находчивый человек хотел обойти карантинные ограничения на прогулки.

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