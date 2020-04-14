В киевской квартире под завалами мусора нашли женщину
В Киеве в квартире в многоэтажке обнаружили женщину, заваленную мусором. Об этом сообщает Telegram-канал Х****й Харьков во вторник, 14 апреля.
Инцидент произошел в многоэтажном доме по улице Милютенко. Пожилая женщина была в истощенном состоянии. Она находилась в собственной квартире, которая была до верха забита бытовыми отходами.
"Мусор просто выпадал из двери, когда в квартиру попытались зайти спасатели и врачи. Хозяйка этой квартиры истощена, но жива. Ее забрали в ближайшую больницу", - сказано в публикации.
Напомним, что ранее молодожены перебрали 30 тонн мусора, чтобы найти обручальные кольца. Австралийская пара выбросила свои обручальные кольца с мусором. Чтобы найти драгоценности, им пришлось перебрать несколько тонн отходов.
Также сообщалось, что немецких студенток осудили за "кражу" из мусорки. Девушек признали виновными в краже из-за того, что они взяли еду из мусорного бака возле магазина.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet