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В киевской квартире под завалами мусора нашли женщину

Комментариев: 1
Пожилая женщина была истощена, ее госпитализировали. Ее квартира была заполнена бытовыми отходами.
В квартире под завалами мусора нашли истощенную женщину
В квартире под завалами мусора нашли истощенную женщину
Telegram / Х****й Киев

В Киеве в квартире в многоэтажке обнаружили женщину, заваленную мусором. Об этом сообщает Telegram-канал Х****й Харьков во вторник, 14 апреля.

Инцидент произошел в многоэтажном доме по улице Милютенко. Пожилая женщина была в истощенном состоянии. Она находилась в собственной квартире, которая была до верха забита бытовыми отходами.

"Мусор просто выпадал из двери, когда в квартиру попытались зайти спасатели и врачи. Хозяйка этой квартиры истощена, но жива. Ее забрали в ближайшую больницу", - сказано в публикации.

Напомним, что ранее молодожены перебрали 30 тонн мусора, чтобы найти обручальные кольца. Австралийская пара выбросила свои обручальные кольца с мусором. Чтобы найти драгоценности, им пришлось перебрать несколько тонн отходов.

Также сообщалось, что немецких студенток осудили за "кражу" из мусорки. Девушек признали виновными в краже из-за того, что они взяли еду из мусорного бака возле магазина.

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Теги: Киев, мусор, квартира
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dron29    14.04.2020, 20:54
Оценка:  +1
dron29
Об этом сообщает Telegram-канал Х****й Харьков - а они каким боком?)))
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