В Киеве работницы миграционной службы выдавали паспорта "мертвых душ"

Девять сотрудниц службы организовали нелегальный канал незаконной легитимизации иностранцев.

Работницы Государственной миграционной службы Украины организовали в Киеве канал незаконной легитимизации иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

По данным следствия, за пять тысяч долларов чиновницы оформляли загранпаспорта, используя анкетные данные умерших киевлян. По месту жительства и работы фигуранток киевские оперативники изъяли оргтехнику, бланки анкет-заявок, флэш-накопители и персональные ключи доступа к системе Государственной миграционной службы Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Установлено, что служащие изготавливали фиктивные паспорта на основании поддельных заявлений о выдаче документа, используя персональный электронный ключ доступа к системе Государственной миграционной службы. Действуя в интересах лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду в размере 5000 долларов США, работницы добавляли в электронном виде отсканированное изображение поддельного заявления, тем самым подтверждали "подлинность" изготовленных документов", - рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в г. Киеве полковник полиции Сергей Сотников.

Уже известно, что среди "клиентов", которые получили фиктивные паспорта для выезда за границу, были граждане других государств, которые скрываются от органов следствия за рубежом за совершение тяжких преступлений.

"По адресам проживания и работы фигуранток, других соучастников и лиц, которые приобрели поддельные документы, проведено 18 санкционированных обысков и изъяты вещественные доказательства. Это - оригиналы поддельных паспортов граждан Украины, фиктивные паспорта, которые использовались на территории Украины и с целью выезда за границу, фиктивные идентификационные коды граждан Украины, образцы почерка подозреваемых, анкеты-заявки на получение документов граждан Украины на подставных лиц, которые уже умерли, компьютеры, флеш-накопители, мобильные телефоны и персональные ключи доступа к системе Государственной миграционной службы Украины, а также предмет, похожий на пистолет. Изъятое направили на экспертизу", - добавил Сотников.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия с целью установления других лиц, причастных к совершению преступления, для привлечения их к уголовной ответственности.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее на этой неделе ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях. При содействии таможенников в Украину из ЕС было ввезено более 50 транспортных средств со заниженными таможенными платежами.

Также сообщалось, что в Одессе копы обокрали офис во время обыска. На период проведения проверки полицейскиеотстранены от исполнения служебных обязанностей.

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