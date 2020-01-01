В столице откроют пункты приема медицинских отходов

В Киевской городской администрации считают, что использованные маски и перчатки могут стать новой городской экологической проблемой .

В Киеве будут утилизировать маски и перчатки

В Киеве планируют открыть десять пунктов приема средств индивидуальной защиты, чтобы впоследствии их утилизировать. Об этом, в среду, 15 апреля, заявил председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Константин Яловой.

“Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или помойку - это не решение проблемы”, - заявил Константин Яловой.

Он добавил, что потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда и другие предметы, которые контактировали с инфицированными жидкостями должны быть герметично упакованы, обязательно обеззараживании, после чего будут переданы на предприятия для утилизации. Такие предприятия должны иметь специальную лицензию и сертифицированное оборудование для безопасной утилизации.

Обычно сжигания таких предметов происходит в специальных печах при высокой температуре.

Ранее автомат по продаже медицинских масок появился в Киеве.

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