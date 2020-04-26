В Киеве выявили масштабную схему продажи младенцев за границу

К организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины.

В Киеве правохранители пресекли деятельность группы лиц, которая наладила перемещение за границу младенцев под прикрытием программы суррогатного материнства. Об этом сообщает Офис генпрокурора в субботу, 25 апреля.

Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около $50 тысяч, из которых оплата за организацию искусственного оплодотворения составляла $15 тысяч, услуги по оформлению фиктивного брака с иностранцами $1000-1500.

Накануне силовики провели 11 обысков по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях. Были изъяты медицинская документация, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов иностранцев, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства , ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флешносители.

В ходе следственных действий также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

Так, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили пять новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. После оформления сотрудниками ювенальной превенции соответствующих актов младенцев доставили в детские больницы Киева.

В настоящее время продолжается систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке около 140 иностранцев на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение законодательства.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о торговле людьми (ч.2 ст.149).

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Ранее сообщалось, что в Хмельницком замглавврача роддома подозревают в торговле людьми. В перинатальном центре одна женщина родила ребенка под видом другой, используя ее анкетные данные, чтобы та забрала младенца себе.

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