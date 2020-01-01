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В Киеве во вторник презентуют план ослабления карантина

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Чиновники планируют разрешить гулять в парках и скверах, а также обещают снять ограничения с бизнеса.
Столичная администрация представит план выхода из карантина
Столичная администрация представит план выхода из карантина

План ослабления карантина в Киеве будет презентован во вторник, во время онлайн пресс-конференции городского главы, 28 апреля. Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба КГГА. 

В сообщении отмечается, что по сравнению с прошлой неделей, когда в столице количество зараженных коронавирусом достигало почти 100 человек в день, на сегодня статистика - улучшилась.

"Мы надеемся, что болезнь пойдет на спад. И именно исходя из такой динамики, будем постепенно ослаблять ограничения. Завтра, в 12.00 я представлю наш план первого этапа ослабление карантина. В первую очередь, речь идет о снятии ограничений относительно работы малого и среднего бизнеса. А также - посещение парков, скверов и мест, где есть минимальная угроза заразиться", - приводит слова Виталия Кличко пресс-служба. 

Городской глава уточнил, что дальнейшие этапы ослабления ограничений будут зависеть от динамики заболеваемости.

Также, Кличко подчеркнул, что общается с мэрами европейских городов, чтобы перенять их опыт в ослаблении ограничений во время выхода из карантина.

Ранее сообщалось, как киевские пенсионеры из-за обещанной надбавки к пенсии, осаждают банковские и почтовые отделения, занимая очередь еще за три часа до открытия. 

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Теги: Киев, КГГА, карантин, Виталий Кличко
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Источник: korrespondent.net

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