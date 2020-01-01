В Киеве пьяный в стельку водитель разбил четыре машины

Виновник утверждал, что выпил пива и не превышал скоростной режим.

В понедельник, 4 мая, в Киеве произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Об этом сообщает Facebook-сообщество “Киев Оперативный“,

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На Броварском проспекте пьяный водитель сначала врезался в такси Renault. Затем он пытался скрыться места происшествия и при этом разбил еще два авто: Lada и Volkswagen. К счастью, в ДТП не пострадали люди, однако на месте происшествия образовался серьезный затор.

Как видно на опубликованном видео, виновник аварии находился в состоянии серьезного алкогольного опьянения, хотя и заявил, что “выпил пива“. Мужчина также утверждает, что ехал со скоростью всего 50 км/ч.

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

Напомним, под Киевом пьяный водитель “скорой“ устроил ДТП с пострадавшими. В результате аварии двое фельдшеров отправились в больницу в качестве пациентов.

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