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Затопленные улицы и град: На Киев обрушился мощный ливень

Комментариев: 1
Жители столицы наблюдали первый в этом году по-настоящему мощный ливень.
Затопленные улицы и град: На Киев обрушился мощный ливень
© Telegram\ Киев Сейчас
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Затопленные улицы и град: На Киев обрушился мощный ливень
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После полудня 4 мая, в понедельник, на Киев и область обрушилась гроза. Столичный регион накрыл мощный ливень с сильными порывами ветра, а местами даже с градом.

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Киевляне активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео бушующей стихии. Особенно досталось городу Вишневое, где мощные потоки воды затопили улицы.

Город Вишневое:

Киев, улица Богдановская:

Киев:

Напомним, ранее сегодня весенняя стихия накрыла Черновцы и окрестности. Из-за бури попадали деревья, а также повреждены некоторые здания, движение на некоторых улицах прекращено.

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Теги: Киев, Киевская область, ливень, дождь, град
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Комментариев (1)
dron29    04.05.2020, 17:45
Оценка:  +1
dron29
3 день грозы на БМ только очнулись))
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