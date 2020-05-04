Жители столицы наблюдали первый в этом году по-настоящему мощный ливень.

Затопленные улицы и град: На Киев обрушился мощный ливень

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Затопленные улицы и град: На Киев обрушился мощный ливень

После полудня 4 мая, в понедельник, на Киев и область обрушилась гроза. Столичный регион накрыл мощный ливень с сильными порывами ветра, а местами даже с градом.

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Киевляне активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео бушующей стихии. Особенно досталось городу Вишневое, где мощные потоки воды затопили улицы.

Город Вишневое:

Киев, улица Богдановская:

Киев:

Напомним, ранее сегодня весенняя стихия накрыла Черновцы и окрестности. Из-за бури попадали деревья, а также повреждены некоторые здания, движение на некоторых улицах прекращено.

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