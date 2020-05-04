Затопленные улицы и град: На Киев обрушился мощный ливень
Жители столицы наблюдали первый в этом году по-настоящему мощный ливень.
Затопленные улицы и град: На Киев обрушился мощный ливень
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Затопленные улицы и град: На Киев обрушился мощный ливень
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После полудня 4 мая, в понедельник, на Киев и область обрушилась гроза. Столичный регион накрыл мощный ливень с сильными порывами ветра, а местами даже с градом.
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Киевляне активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео бушующей стихии. Особенно досталось городу Вишневое, где мощные потоки воды затопили улицы.
Город Вишневое:
Киев, улица Богдановская:
Киев:
Напомним, ранее сегодня весенняя стихия накрыла Черновцы и окрестности. Из-за бури попадали деревья, а также повреждены некоторые здания, движение на некоторых улицах прекращено.
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