В Киеве разрешили продажу фастфуда и напитков "с собой"

Послабления карантина для МАФов начнут действовать в столице уже с 5 мая при условии соблюдения противоэпидемических требований.

В Киеве МАФам разрешили продавать еду и напитки pixabay.com

Киевская городская государственная администрация разрешила продажу "быстрой" еды и напитков в МАФах с 5 мая. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба КГГА.

Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей. Отмечается, что продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая, при условии соблюдения требований.

Так, продажа еды и напитков должна осуществляться "на вынос", потребление на месте запрещено.

Реализация пищи должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи, на входах в МАФы должны быть антисептики, одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.

Работники МАФов должны придерживаться масочного режима, им ежедневно нужно проверять температуру. Также обязательно обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное.

Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом с 11 мая предусмотрено смягчение отдельных ограничительных мер.

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