Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве разрешили продажу фастфуда и напитков "с собой"

Комментариев: 0
Послабления карантина для МАФов начнут действовать в столице уже с 5 мая при условии соблюдения противоэпидемических требований.
В Киеве МАФам разрешили продавать еду и напитки
В Киеве МАФам разрешили продавать еду и напитки
pixabay.com
 
Киевская городская государственная администрация разрешила продажу "быстрой" еды и напитков в МАФах с 5 мая. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба КГГА.
 
Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей. Отмечается, что продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая, при условии соблюдения требований.
 
Так, продажа еды и напитков должна осуществляться "на вынос", потребление на месте запрещено.
 
Реализация пищи должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи, на входах в МАФы должны быть антисептики, одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.
 
Работники МАФов должны придерживаться масочного режима, им ежедневно нужно проверять температуру. Также обязательно обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное.
 
Ранее возле КГГА протестовали предприниматели, которые требовали разрешить продажу кофе "с собой".
 
 
Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом с 11 мая предусмотрено смягчение отдельных ограничительных мер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: еда, Киев, Кофе, КГГА, напитки, МАФ, карантин, фастфуд, МАФы, карантин Киев 2016
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь