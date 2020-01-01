В Киеве ожидают месячную норму осадков за сутки

В ближайшие дни в столице выпадет месячная норма осадков. Коммунальщики отправляются в места, которые могут подтопить.

В Киеве до утра 7 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает КГГА в среду, 6 мая.

Отмечается, что Киевавтодор планирует отправить спецтехнику и бригады на места, которые могут подтапливаться, ещё до начала осадков. В частности, возле метро Левобережная уже ведутся работы.

"Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. Ливнестоки ежедневно очищают от мусора", - передает КГГА.

Синоптики прогнозируют, что интенсивные осадки продлятся до утра 7 мая: в пределах 32 часов выпадет от 15 до 49 мм осадков, что практически равняется среднемесячной норме для мая. Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

Киевлян просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую Киевавтодора в случае обнаружения мест подтоплений. Номер телефона диспетчерской: 284-74-19.

Напомним, что ранее на Киев и область обрушился сильный ливень. Непогода разыгралась в столице Украины и Киевской области. Улицы городов затапливало потоками воды.

Сегодня Кличко заявил, что за трое суток в Киеве выпала месячная норма осадков. Столицу накрыли дожди, и коммунальные службы работают в усиленном режиме и проводят очистку стоков.

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