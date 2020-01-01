В Киеве ликвидирована авария на водопроводной станции

Сразу в шести районах столицы на несколько часов отключилось водоснабжение. Аварию устранили.

В Киеве восстановлена работа Деснянской водопроводной станции восстановлено, на которой накануне вечером произошла авария, сообщает пресс-служба Киевводоканала в понедельник, 11 мая.

"Н а Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по восстановлению работы станции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, холодная вода подается в дома всех киевлян.

Накануне вечером Киевводоканал сообщил, что в результате аварии возможно временное приостановление холодного водоснабжения в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.

Как известно, с 12 мая в Киеве начнут гидравлические испытания теплосетей, поэтому временно будет прекращена подача горячей воды в некоторых районах.

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