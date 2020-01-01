Дороги Киева сковало вечерними пробками

Из-за застоя на дорогах задерживается и общественный транспорт, который развозит работников предприятий и медиков.

Пробки образовались также на въездах и выездах в город objectiv.tv

На дорогах Киева после 16.00 образовались огромные пробки, о чем свидетельствуют данные сервиса Google maps.

Так, по состоянию на 17.30 в столице стали почти все важные дороги, все выезды и въезды в город забиты автомобилями.

Также вечером движение остановилось на всех мостах через Днепр, кроме Дарницкого.

Из-за большого скопления авто проезд в центр Киева с Левого берега крайне осложнен. Наиболее сложная ситуация отмечалась на Северном и Южном мостах, а также мосту Метро.

Также осложненное движение на проспекте Героев Сталинграда из-за ремонта дорог на Оболони.

Общественный транспорт для работников предприятий и медиков, которые работают во время карантина, также задерживается.

Поскольку приходится долго ждать транспорт и действуют ограничения по количеству пассажиров - образуются длинные очереди.

"Тянучки" образовались и со стороны Одесской и Житомирской трасс.

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