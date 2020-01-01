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Дороги Киева сковало вечерними пробками

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Из-за застоя на дорогах задерживается и общественный транспорт, который развозит работников предприятий и медиков.
Пробки образовались также на въездах и выездах в город
Пробки образовались также на въездах и выездах в город
objectiv.tv
 
На дорогах Киева после 16.00 образовались огромные пробки, о чем свидетельствуют данные сервиса Google maps.
 
Так, по состоянию на 17.30 в столице стали почти все важные дороги, все выезды и въезды в город забиты автомобилями. 
 
Также вечером движение остановилось на всех мостах через Днепр, кроме Дарницкого.
 
Из-за большого скопления авто проезд в центр Киева с Левого берега крайне осложнен. Наиболее сложная ситуация отмечалась на Северном и Южном мостах, а также мосту Метро. 
 
Также осложненное движение на проспекте Героев Сталинграда из-за ремонта дорог на Оболони. 
 
Общественный транспорт для работников предприятий и медиков, которые работают во время карантина, также задерживается.
 
Поскольку приходится долго ждать транспорт и действуют ограничения по количеству пассажиров - образуются длинные очереди. 
 
"Тянучки" образовались и со стороны Одесской и Житомирской трасс.
 
Как сообщалось, после смягчения карантина Киев сковало в пробках по состоянию на утро, 12 мая.
 
Также Корреспондент писал, что из-за проверок на въездах в Киев образовались пробки.

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Теги: Киев, транспорт, пробки
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Источник: korrespondent.net

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