В Киеве протестуют вкладчики Укрбуда

Инвесторы разорившейся строительной компании митингуют в столице.

На весь экран Свернуть

В Киеве протестуют инвесторы Укрбуда. Вкладчики просят освободить их от оплаты паевого участия, так как компания неспособна выполнить свои обязательства.

Читай также: Микитася не арестовали, несмотря на невнесенный залог

Вкладчики отправились колонной из 230 автомобилей до КГГА. У здания Киевской городской администрации планируется проведение митинга.

Читай также: Из фонда вкладчиков Укрбуда вывели 180 миллионов - ГБР

Ранее сообщалось о том, что Минобороны будет помогать достраивать проблемные объекты "Укрбуда".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.