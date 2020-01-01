Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве протестуют вкладчики Укрбуда

Комментариев: 0
Инвесторы разорившейся строительной компании митингуют в столице.
В Киеве протестуют вкладчики Укрбуда
© t.me/poliakovanton
Фото 1/3
В Киеве протестуют вкладчики Укрбуда
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве протестуют инвесторы Укрбуда. Вкладчики просят освободить их от оплаты паевого участия, так как компания неспособна выполнить свои обязательства.

Читай также: Микитася не арестовали, несмотря на невнесенный залог

Вкладчики отправились колонной из 230 автомобилей до КГГА. У здания Киевской городской администрации планируется проведение митинга.

Читай также: Из фонда вкладчиков Укрбуда вывели 180 миллионов - ГБР

Ранее сообщалось о том, что Минобороны будет помогать достраивать проблемные объекты "Укрбуда".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: укрбуд, Киев, митинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь