В Киеве протестуют вкладчики Укрбуда
Инвесторы разорившейся строительной компании митингуют в столице.
В Киеве протестуют вкладчики Укрбуда
© t.me/poliakovanton
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В Киеве протестуют вкладчики Укрбуда
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В Киеве протестуют инвесторы Укрбуда. Вкладчики просят освободить их от оплаты паевого участия, так как компания неспособна выполнить свои обязательства.
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Вкладчики отправились колонной из 230 автомобилей до КГГА. У здания Киевской городской администрации планируется проведение митинга.
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Ранее сообщалось о том, что Минобороны будет помогать достраивать проблемные объекты "Укрбуда".
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