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В Киеве на ходу загорелось авто

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Огромные языки пламени охватили капот машины. Водитель успел покинуть автомобиль, на месте работали пожарные.

В Днепровском районе Киева вечером в понедельник, 18 мая, во время движения загорелся легковой автомобиль, сообщает Киев оперативный.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Пражская.

"Прямо сейчас пылает автомобиль Chevrolet, на улице Пражской. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.

В то же время УНН сообщает, что в авто, по предварительным данным, находился только водитель, который успел покинуть машину. Для помощи водителю - остановился ряд автомобилей, однако машина активно разгорелась.

На месте работали спасатели ГСЧС, два пожарных авто. Пострадавших, предварительно, нет. Движение по улице затруднено.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ходу загорелась машина такси. Самостоятельно потушить возгорание не удалось, на место происшествия вызвали спасателей. 

Также сообщалось, что в Киеве автомобиль въехал в столб и загорелся. Происшествие произошло на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект.

 

 

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Теги: Киев, пожар, авто
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Источник: korrespondent.net

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