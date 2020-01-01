В Киеве на ходу загорелось авто
В Днепровском районе Киева вечером в понедельник, 18 мая, во время движения загорелся легковой автомобиль, сообщает Киев оперативный.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Пражская.
"Прямо сейчас пылает автомобиль Chevrolet, на улице Пражской. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.
В то же время УНН сообщает, что в авто, по предварительным данным, находился только водитель, который успел покинуть машину. Для помощи водителю - остановился ряд автомобилей, однако машина активно разгорелась.
На месте работали спасатели ГСЧС, два пожарных авто. Пострадавших, предварительно, нет. Движение по улице затруднено.
Ранее сообщалось, что в Киеве на ходу загорелась машина такси. Самостоятельно потушить возгорание не удалось, на место происшествия вызвали спасателей.
Также сообщалось, что в Киеве автомобиль въехал в столб и загорелся. Происшествие произошло на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект.
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