Киев подготовил более 40 зон отдыха в лесопарках: карта

Отдыхать киевлян и гостей столицы власти призывают, не нарушая карантинных ограничений из-за коронавируса.

В Киеве летом можно будет отдохнуть в 41 лесопарке Getty

В киевских лесопарках обустроена 41 зона для отдыха с мебелью, места для костра и навесами от непогоды. Локации ограждены минерализованными полосами, чтобы избежать лесных пожаров, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации 29 мая.

"Напоминаем киевлянам и гостям города, что разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В мэрии столицы напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности наказывается штрафом в размере от 1 530 до 4 590 гривен.

Отдыхать киевлян и гостей столицы призывают, не нарушая правил безопасности: собираться группами до десяти человек, надевать маски и использовать антисептики.

Зоны отдыха в Киеве

Ранее сообщалось, что в столице разрешат работу пляжей при условии, когда температура воды в водоемах составит не менее 18 градусов.

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