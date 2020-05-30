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ТРЦ в Киеве возобновили работу после карантина

Комментариев: 1
Значительная часть противоэпидемических ограничений продолжает действовать, поэтому открылись не все магазины.
Покупательского ажиотажа нигде не наблюдается
Покупательского ажиотажа нигде не наблюдается
up-stone.eu
 
Торгово-развлекательные центры в Киеве открылись в субботу, 30 мая, после ослабления карантинных ограничений.  Об этом говорится в сюжете телеканала 1+1.
 
В ТЦ Smart Plaza на проспекте Победы малолюдно, скопление покупателей только в продуктовом супермаркете, некоторые магазины не открылись. 
 
 
Остальные работают в обычном режиме. Все продавцы в медицинских масках, некоторые ещё и в перчатках. Работники охраны ТРЦ кроме масок и перчаток в защитных очках. При подходе к примерочным нарисованы круги для соблюдения социальной дистанции.
 
В ТРЦ Проспект бесконтактно измеряют температуру посетителей с помощью термографической камеры. Она подает звуковой сигнал в случае повышения нормы. Также на входах санитайзеры для дезинфекции рук, 
 
В ТРЦ Gulliver установили вендинговые аппараты по продаже защитных масок. Все места, где может образоваться очередь в лифт, в магазин, в туалет - оборудованы напоминаниями о необходимости соблюдать дистанцию.
 
Открыты некоторые уличные площадки, но дистанция между людьми не везде полтора метра. Детские зоны остаются закрыты.
 
Напомним, ранее крупнейшие ТРЦ Киева озвучили правила работы в рамках карантина. В некоторых ТРЦ на входах обещали разместить системы аэрозольного обеззараживания одежды и обуви посетителей.

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Теги: Киев, торговля, карантин, ТРЦ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kostia900    30.05.2020, 16:36
Оценка:  +2
kostia900
не у всех есть бабосики идти в трц ))))))
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