ТРЦ в Киеве возобновили работу после карантина

Значительная часть противоэпидемических ограничений продолжает действовать, поэтому открылись не все магазины.

Торгово-развлекательные центры в Киеве открылись в субботу, 30 мая, после ослабления карантинных ограничений. Об этом говорится в сюжете телеканала 1+1.

В ТЦ Smart Plaza на проспекте Победы малолюдно, скопление покупателей только в продуктовом супермаркете, некоторые магазины не открылись.

Остальные работают в обычном режиме. Все продавцы в медицинских масках, некоторые ещё и в перчатках. Работники охраны ТРЦ кроме масок и перчаток в защитных очках. При подходе к примерочным нарисованы круги для соблюдения социальной дистанции.

В ТРЦ Проспект бесконтактно измеряют температуру посетителей с помощью термографической камеры. Она подает звуковой сигнал в случае повышения нормы. Также на входах санитайзеры для дезинфекции рук,

В ТРЦ Gulliver установили вендинговые аппараты по продаже защитных масок. Все места, где может образоваться очередь в лифт, в магазин, в туалет - оборудованы напоминаниями о необходимости соблюдать дистанцию.

Открыты некоторые уличные площадки, но дистанция между людьми не везде полтора метра. Детские зоны остаются закрыты.

Напомним, ранее крупнейшие ТРЦ Киева озвучили правила работы в рамках карантина. В некоторых ТРЦ на входах обещали разместить системы аэрозольного обеззараживания одежды и обуви посетителей.

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