Киевские ТРЦ отчитались о первых днях после карантина

Хотя торгово-развлекательные центры и стали посещать меньше людей, увеличилось число целевой аудитории.

В киевских ТРЦ первые выходные после снятия карантина прошли со значительным спадом посещаемости, однако выросло количество целевой аудитории. Об этом свидетельствует опрос представителей торговых центров, проведенный Интерфакс-Украина.

"Поток посетителей все еще значительно меньше, чем был до пандемии во всех наших киевских объектах: ТЦ Piramida, ТРЦ Аладдин и ТЦ Smart Plaza Obolon, где трафик в первые выходные составил 53-60% от докарантинного. В то же время многие наши арендаторы отмечают, что и коэффициент конверсии, и средний чек выросли, что означает, что ТЦ сейчас посещают больше целевых покупателей", - отметила коммерческий директор по торговой и офисной недвижимости Dragon Capital Property Management Наталья Кравец.

Она добавила, что компания рассчитывает постепенно к концу лета выйти на докарантинный уровень посещаемости.

В настоящее время ТРЦ все еще работают без развлекательной составляющей и заведений общественного питания, что является существенным сдерживающим фактором для многих посетителей.

Так, в связи с неполным снятием ограничений число посетителей ТРЦ Dream Town составило 50-60% от докарантинного показателя.

В день открытия ТРЦ Ocean Plaza посетили около 30 тыс. человек. Примерно такая же посещаемость была и в воскресенье 31 мая. Это ниже на 40% от обычного показателя.

Посещаемость ТРЦ Gulliver в первые дни работы была ниже на 20-25% от предыдущего периода.

В ТРЦ Lavina Mall по итогам первых выходных посещаемость снизилась на 7% по сравнению с выходными днями в обычном режиме до карантина.

Ожидается, что в ближайшие три недели ТРЦ будут иметь неплохую посещаемость и товарообороты, так как за 2,5 мес. накопился отложенный спрос.

"Когда первичный отложенный спрос будет удовлетворен, все уже будет зависеть от того, сколько люди успеют заработать за это время. Если заработают достаточно на покупки, то придут в ТРЦ, и наоборот", - отметил директор ТРЦ Dream Товн Роман Емец.

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