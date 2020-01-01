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В Киеве установлен новый антирекорд по скорости на дороге

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Несмотря на разрешенную по улице скорость 50 км\/час, автомобиль проехался с показателем 224 км/час.
ПДД нарушили на Елены Телиги
ПДД нарушили на Елены Телиги
Патрульная полиция
 
В Киеве на улице Елены Телиги автоматическая система фиксации нарушений ПДД зафиксировала антирекорд по скорости. Об этом сообщила Патрульная полиция в Facebook
 
"Скорость автомобиля с госномером AA297 ***, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве была 224 км / ч (разрешенная скорость 50 км / ч). Других деталей в полиции не сообщают", - говорится в сообщении.
 
Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км / ч. На трассах, где установлены дорожные камеры, разрешенную скорость значительно превышали более 200 автомобилей.
 
Ранее заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко сообщал о водителе Mersedes S class, который двигался на трассе Киев - Чоп со скоростью 208 километров в час (разрешенная скорость 80 км / ч). 
 
А на трассе Киев-Харьков Porsche Cayenne разогнался до скорости 210 км/час.
 

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Теги: автомобили, Киев, МВД, нарушение ПДД
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Источник: korrespondent.net

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