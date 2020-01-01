Возле Шевченковского суда дежурят много представителей полиции, чтобы избежать конфликтов и беспорядков.

Поручители экс-главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко вместе с подозреваемым штурмуют Шевченковский суд Киева. Кадры с места событий публикует Telegram-канал PavlovskyNews.

"Ранее Стерненко заявил, что зайдет в зал только со своими поручителями, а сейчас их насчитывается несколько десятков.

Кроме того, многие побратимы активиста изъявили желание принимать участие в открытом судебном заседании и настаивают на этом. А их там несколько сотен", - говорится в сообщении.

Как известно, Шевченковский суд 12 июня избирает меру пресечения Сергею Стерненко, подозреваемом в убийстве одного из двух нападавших на него в 2018 году в Одессе. В связи с этим под зданием суда собралось множество активистов , которые поддерживают подозреваемого.

В связи с акцией под зданием суда дежурит множество првоохранителей. Cмотрите фотогалерею: Шевченковский суд штурмуют поручители Стерненко "Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины посылы меры безопасности возле административного учреждения...Работники полиции диалога проводят с участниками акции превентивные меры и профилактически разъяснительные беседы с целью недопущения любых правонарушений", - сообщает пресс-центр Нацполиции. Отмечается, что у одного из активистов полицейские обнаружили травматический пистолет с разрешением на его хранение. Ранее 18 мая Стерненко заявил, что его признали потерпевшим по делу о нападении, в ходе которого он убил мужчину.

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