Мэра Киева Виталия Кличко уличили в нарушении карантина

Его заметили в одном из киевских ресторанов после 22.00, что считается нарушением ограничительных мер введенных в связи с пандемией.

Мэра Киева Виталия Кличко заметили в ресторане украинской столицы после 22.00, что считается нарушением ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Киев Сейчас.

Информационный портал опубликовал фотографии, на которых человек, похожий на Виталия Кличко, находится за столом в компании мужчины и двух девушек.

Отмечается, что по действующим, правилам во вреям пандемии за столом общепита не должно быть более двух лиц, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, а сами заведения должны закрываться после 22.00.

В то же время, автор фотографий подчеркнул, что снимки были сделаны после 22.00.

Ранее мэр Киева неоднократно призывал жителей города соблюдать карантин и без необходимости не выходить из дома. Донести людям важность самоизоляции он пытался также фразой "Хватит шастать".

Ранее советник мэра столицы Владимир Бондаренко в эфире одного из телеканалов заявил, что власти Киева собираются усилить карантинные меры из-за обострения ситуации с коронавирусом COVID-19.

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