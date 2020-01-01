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Коронавирус в Киеве 18 июня: Заболели 58 человек

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Один человек умер.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За минувшие сутки в столице коронавирусом заболели 58 человек. Один инфицированный киевлянин погиб. Об этом сообщил мер Виталий Кличко.

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“По состоянию на 18 июня в Киеве зафиксировано 4084 подтвержденных случаев COVID-19. Заболели 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет,  28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет, а также дети в возрасте от 2 до 12 лет“ - отметил Кличко.

В больницы госпитализированы 10 пациентов. Остальные лечатся дома под контролем врачей - заявил мер

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“За прошлые сутки вылечились 56 человек. Всего коронавирус преодолели 1286 жителей столицы“ - отметил он.

Наибольшее количество COVID-19 зафиксировано в:

  • Соломенском районе - 11,
  • Оболонском - 8,
  • Святошинском районе - 7 случаев.

Коронавирус в Киеве 18 июня: Заболели 58 человек
Коронавирус в Киеве 18 июня: Заболели 58 человек
Виталий Кличко/FB

Ранее сообщалось о том, что на мясокомбинате в Германии выявили сотни случаев COVID.

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Теги: коронавирус, Киев, Виталий Кличко
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