Один человек умер.

За минувшие сутки в столице коронавирусом заболели 58 человек. Один инфицированный киевлянин погиб. Об этом сообщил мер Виталий Кличко.

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“По состоянию на 18 июня в Киеве зафиксировано 4084 подтвержденных случаев COVID-19. Заболели 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет, а также дети в возрасте от 2 до 12 лет“ - отметил Кличко.

В больницы госпитализированы 10 пациентов. Остальные лечатся дома под контролем врачей - заявил мер

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“За прошлые сутки вылечились 56 человек. Всего коронавирус преодолели 1286 жителей столицы“ - отметил он.

Наибольшее количество COVID-19 зафиксировано в:

Соломенском районе - 11,

Оболонском - 8,

Святошинском районе - 7 случаев.

Коронавирус в Киеве 18 июня: Заболели 58 человек Виталий Кличко/FB

Ранее сообщалось о том, что на мясокомбинате в Германии выявили сотни случаев COVID.

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