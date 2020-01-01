В Киеве ликвидировали масштабное возгорание

О возгорании под Киевом стало известно в пятницу вечером. На пожар было отправлено 11 машин спецтехники.

В Киеве, поздно вечером в пятницу, загорелся недействующий ресторан в Святошинском районе. В ликвидации пожара задействовали 11 специальных машин. Об этом, в субботу, 27 июня, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"Около 22.01 столичные спасатели получили сообщение о пожаре на проспекте Победы, 139-А. На месте было установлено, что огонь охватил 200 кв. м кровли двухэтажного здания", - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасателям пришлось вызвать на помощь еще несколько автоцистерн, поскольку ближайший источник воды располагался на расстоянии 7 км. За время тушения пожара площадь горения увеличилась втрое - до 600 кв. м.

"Несмотря на все сложности, в 23.21 пожар был локализован на площади 600 кв.м, и в 00.18 - ликвидирован", - отметили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причину пожара будет выяснять следствие.

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