В Киеве незаконно выделили более 350 млн на Окружную дорогу

Государственные закупки по строительству Окружной дороги были проведены без конкурентных принципов, утверждают в прокуратуре.

Прокуратура Киева выявила нарушения во время осуществления закупки услуг для строительства Большой Окружной дороги на сумму в 354,2 млн гривен и обратилась в суд. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 2 июля.

По данным надзорного ведомства, в апреле нынешнего года коммунальное предприятие Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева провело закупку услуг по выполнению дополнительных строительных работ отрезка Окружной дороги протяженностью 1,8 км.

"Коммунальным предприятием было безосновательно применена переговорная процедура закупки, то есть без проведения аукциона, и заключен с обществом договор на выполнение этих работ за бюджетные средства. Таким образом, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег", – говорится в сообщении.

Теперь прокуратура просит суд признать незаконным заключенный договор и отменить его.

Ранее суд разрешил провести обыски в Киевской горгосадминистрации. Полиция получила доступ к вещам и документам с возможностью изъятия их оригиналов в связи с расследованием строительства участка Большой Окружной дороги.

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