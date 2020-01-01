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В Киеве незаконно выделили более 350 млн на Окружную дорогу

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Государственные закупки по строительству Окружной дороги были проведены без конкурентных принципов, утверждают в прокуратуре.
Территориальная община Киева потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег
Территориальная община Киева потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег
Киевавтодор

Прокуратура Киева выявила нарушения во время осуществления закупки услуг для строительства Большой Окружной дороги на сумму в 354,2 млн гривен и обратилась в суд. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 2 июля.

По данным надзорного ведомства, в апреле нынешнего года коммунальное предприятие Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева провело закупку услуг по выполнению дополнительных строительных работ отрезка Окружной дороги протяженностью 1,8 км.

"Коммунальным предприятием было безосновательно применена переговорная процедура закупки, то есть без проведения аукциона, и заключен с обществом договор на выполнение этих работ за бюджетные средства. Таким образом, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег", – говорится в сообщении.

Теперь прокуратура просит суд признать незаконным заключенный договор и отменить его.

Ранее суд разрешил провести обыски в Киевской горгосадминистрации. Полиция получила доступ к вещам и документам с возможностью изъятия их оригиналов в связи с расследованием строительства участка Большой Окружной дороги.

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Теги: Генпрокуратура, Киев, дороги, дорога, прокуратура, Окружная, Ремонт дорог, Окружная дорога
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Источник: korrespondent.net

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