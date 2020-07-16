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Где можно купаться в Киеве: Названы пляжи

Комментариев: 1
Купание официально разрешено на девяти киевских пляжах.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

На девяти столичных пляжах официально разрешено купание. Лабораторные исследования проб воды показали, что отдых здесь безопасен.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КП Плесо в четверг, 16 июля.

Где можно купаться в Киеве 2020: Названы пляжи

  1. Венеция,
  2. Радуга,
  3. Детский,
  4. Золотой,
  5. Молодежный,
  6. Центральный,
  7. Троещина,
  8. Водоворот,
  9. Галерный.

Зеленые флаги,означающие купание без ограничений, вывешены на девяти пляжах - говорится в сообщении

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Желтые флаги, означающие временное ограничение купания, вывешены на пляжах Радуга, Тельбин, Вербный, Пуща-Водица. При этом категорически запрещено купаться на пляже Предмостная Слободка. Здесь обнаружено превышение бактериологических показателей.

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Ранее сообщалось о том, что на киевских пляжах запрещено купаться из-за превышения показателя кишечной палочки. Специалисты пояснили, что превышение связано с осадками и должно придти в норму в течение 3-4 дней.

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Теги: Киев, пляжи, 2020 год, безопасность, Виталий Кличко, новости
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Комментариев (1)
Michael2811    16.07.2020, 13:20
Оценка:  0
Michael2811
Самое безопасное место это ванна в своей квартире!
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