Где можно купаться в Киеве: Названы пляжи
На девяти столичных пляжах официально разрешено купание. Лабораторные исследования проб воды показали, что отдых здесь безопасен.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КП Плесо в четверг, 16 июля.
Где можно купаться в Киеве 2020: Названы пляжи
- Венеция,
- Радуга,
- Детский,
- Золотой,
- Молодежный,
- Центральный,
- Троещина,
- Водоворот,
- Галерный.
Зеленые флаги,означающие купание без ограничений, вывешены на девяти пляжах - говорится в сообщении
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Желтые флаги, означающие временное ограничение купания, вывешены на пляжах Радуга, Тельбин, Вербный, Пуща-Водица. При этом категорически запрещено купаться на пляже Предмостная Слободка. Здесь обнаружено превышение бактериологических показателей.
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Ранее сообщалось о том, что на киевских пляжах запрещено купаться из-за превышения показателя кишечной палочки. Специалисты пояснили, что превышение связано с осадками и должно придти в норму в течение 3-4 дней.