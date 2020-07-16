Где можно купаться в Киеве: Названы пляжи

Купание официально разрешено на девяти киевских пляжах.

На девяти столичных пляжах официально разрешено купание. Лабораторные исследования проб воды показали, что отдых здесь безопасен.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КП Плесо в четверг, 16 июля.

Где можно купаться в Киеве 2020: Названы пляжи

Венеция, Радуга, Детский, Золотой, Молодежный, Центральный, Троещина, Водоворот, Галерный.

Зеленые флаги,означающие купание без ограничений, вывешены на девяти пляжах - говорится в сообщении

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Желтые флаги, означающие временное ограничение купания, вывешены на пляжах Радуга, Тельбин, Вербный, Пуща-Водица. При этом категорически запрещено купаться на пляже Предмостная Слободка. Здесь обнаружено превышение бактериологических показателей.

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Ранее сообщалось о том, что на киевских пляжах запрещено купаться из-за превышения показателя кишечной палочки. Специалисты пояснили, что превышение связано с осадками и должно придти в норму в течение 3-4 дней.