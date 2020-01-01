Суд в Киеве арестовал похитителей бизнесмена

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, то им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Один из задержанных похитителей бизнесмена Прокуратура Киева

В Киеве всех пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена Сергея Ткаченко взяли под стражу без права внесения залога. Такую меру пресечения избрал Шевченковский райсуд Киева, сообщило накануне столичное управление Нацполиции.

Мужчина сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: похищение человека и незаконное лишение свободы (ч.2 ст.146), пытки (ч.2 ст.127) и ч.3 ст.189 (вымогательство).

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, то им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 1 июля злоумышленники похитили 58-летнего бизнесмена Сергея Ткаченко из помещения салона красоты в центре Киева.

На этой неделе стало известно, что правоохранители задержали в Киеве пять человек, которые подозреваются в похищении Ткаченко.

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