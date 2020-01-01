В Киеве возник пожар на недострое на Подоле
Огонь из мусора перекинулся на недострой, спасателям ГСЧС удалось ликвидировать возгорание ближе к вечеру.
В Киеве в недострое на Подоле возник пожар. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как стало известно от спасателей, пожар уже ликвидирован.
На видео, которое распространяют в соцсети, видно, что над недостроем на столичном Подоле поднимается столб дыма. Пожар снимали на видео с нескольких улиц Киева.
"Загорелся мусор и перекинулся на недострой, утеплитель на уровне второго-третьего этажа. В 17:14 ликвидация была уже", - сказала полковник гражданской защиты ГСЧС Киева Светлана Водолага.
По ее словам, информации о пострадавших нет.
Накануне сообщалось, как в гаражном кооперативе Киева произошел мощный взрыв и пожар.
Также сообщалось, что в Голосеевском районе Киева этой ночью в результате возгорания бытового мусора сгорели два вагончика и четыре автомобиля.
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