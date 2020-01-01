Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве возник пожар на недострое на Подоле

Комментариев: 0
Огонь из мусора перекинулся на недострой, спасателям ГСЧС удалось ликвидировать возгорание ближе к вечеру.
 
В Киеве в недострое на Подоле возник пожар. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 
 
Как стало известно от спасателей,  пожар уже ликвидирован.
 
На видео, которое распространяют в соцсети, видно, что над недостроем на столичном Подоле поднимается столб дыма. Пожар снимали на видео с нескольких улиц Киева.
 
"Загорелся мусор и перекинулся на недострой, утеплитель на уровне второго-третьего этажа. В 17:14 ликвидация была уже", - сказала полковник гражданской защиты ГСЧС Киева Светлана Водолага.
 
По ее словам, информации о пострадавших нет.
 
 
Накануне сообщалось, как в гаражном кооперативе Киева произошел мощный взрыв и пожар.
 
Также сообщалось, что в Голосеевском районе Киева этой ночью в результате возгорания бытового мусора сгорели два вагончика и четыре автомобиля.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, пожар, Подол, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь