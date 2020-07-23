В Киеве разоблачили группу наркоторговцев
В Киеве группа наркодилеров торговала амфетаминов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в четверг, 23 июля.
"Проведено около 10 оперативных закупок, по результатам которых установлена причастность к нелегальному бизнесу четырех человек. Организовал незаконный бизнес 39-летний киевлянин вместе со своей женой. Их сообщниками были наркозависимые лица", - сказано в сообщении.
Амфетамин они изготавливали и фасовали в обустроенной нарколаборатории.
"В ходе обысков по месту жительства участников группы, а также в помещениях и транспортных средствах, находящихся в их пользовании, изъято пакеты с психотропным веществом общим весом около 250 гр, марихуану, электронные весы, упаковочный материал, оборудование, которое использовалось для изготовления амфетамина, другие вещественные доказательства", - добавили в прокуратуре.
Теперь участникам организованной группы сообщено о подозрении по статье о торговле наркотиками группой лиц, трое из них задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве разоблачили группу наркоторговцев
Напомним, что ранее в Киеве обнаружили "плантацию конопли" в частной теплице. Теплицы с коноплей были оснащены системой полива, вентиляцией и освещением. Изъято 440 кустов растений.
Также сообщалось, что в Украине ликвидировали сеть нарколабораторий. В ходе обысков изъяли два килограмма каннабиса, килограмм амфетамина и 300 килограммов прекурсоров.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet