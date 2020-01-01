Под Киевом столкнулись фура и легковушка: Есть жертвы

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Под Киевом у села Семиполки случилось страшное ДТП - столкнулась фура и легковой автомобиль. Есть жертвы. Об этом сообщается на странице ДТП.Киев в субботу, 25 июля.

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“Смертельное ДТП под Киевом, у села Семиполки. Столкнулись фура и легковушка“ - говорится в сообщении.

На месте работают медики, полиция и СОГ. Движение затруднено - говорится в сообщении

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“От удара легковушка превратилась в груду метала“ - отмечается в сообщении паблика.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре два кроссовера Infiniti врезались в ВАЗ.