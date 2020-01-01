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В Киеве дали свет в трех обесточенных районах

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Потребителей подключили к энергоснабжению, районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без света.
Обесточенные районы запитали от резервной сети до устранения повреждений
Обесточенные районы запитали от резервной сети до устранения повреждений
meow.kiev.ua
 
Электроснабжение Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева возобновилось после устранения повреждений оборудования на ТЭЦ-5. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщила киевская горгосадминистрация. 
 
 
По ее данным, потребителей подключили к энергоснабжению, районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без света.
 
Ранее компания ДТЭК Киевские электросети сообщила, что обесточенные Печерский и Соломенский районы по состоянию на 19.50 запитаны к резервной сети, ведутся работы по возобновлению постоянной схемы энергоснабжения.
 
Как сообщалось, в понедельник, 27 июля, в Киеве произошло повреждение оборудования на теплоэлектроцентрали №5. В результате в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах возникли перебои со светом. Электричество также пропало на вокзале станции Киев-Пассажирский.

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Теги: Киев, свет, авария, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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