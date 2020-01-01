В Киеве дали свет в трех обесточенных районах

Потребителей подключили к энергоснабжению, районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без света.

Обесточенные районы запитали от резервной сети до устранения повреждений meow.kiev.ua

Электроснабжение Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева возобновилось после устранения повреждений оборудования на ТЭЦ-5. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщила киевская горгосадминистрация.

По ее данным, потребителей подключили к энергоснабжению, районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без света.

Ранее компания ДТЭК Киевские электросети сообщила, что обесточенные Печерский и Соломенский районы по состоянию на 19.50 запитаны к резервной сети, ведутся работы по возобновлению постоянной схемы энергоснабжения.

Как сообщалось, в понедельник, 27 июля, в Киеве произошло повреждение оборудования на теплоэлектроцентрали №5. В результате в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах возникли перебои со светом. Электричество также пропало на вокзале станции Киев-Пассажирский.

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