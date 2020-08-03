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В Киеве мужчина угрожает взорвать банк

Комментариев: 5
По предварительной информации, банк находится в бизнес-центре "Леонардо".
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
ukrinform.ru

Сегодня, 3 августа, в центре Киева мужчина захватил отделение “Универсал Банка“ и угрожает взорвать его. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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По предварительной информации, банк, который угрожает взорвать неизвестный мужчина, находится в бизнес-центре “Леонардо“. Правоохранителям о происшедшем стало известно примерно в 12:00. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции и спецподразделение. 

В помещении финучреждения находится один его сотрудник. Полиция сейчас ведет переговоры с злоумышленником. Его требования пока не известны. Место происшествия (ул. Владимирская) перекрыто. 

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Напомним, что 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил пассажиров автобуса. Переговоры с ним шли весь день. Только к вечеру он отпустил всех заложников и добровольно сдался полиции.

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Теги: Киев, банк
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Комментариев (5)
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lusyika    03.08.2020, 14:42
Оценка:  +3
lusyika
Той "терорист" не хоче до офісупреЗЕдента увірватись???? Нехай хоч нас*ре там, типу міну покладе!!!!! ЦИРКАЧІ ГРЬОБАНІ !!!!!
WTF2wtf    03.08.2020, 14:20
Оценка:  +6
WTF2wtf
Террористов нужно просто уничтожать, хватит поощрять их своими соплями и мягкотелостью ...
tagava    03.08.2020, 13:52
Оценка:  -3
tagava
Делай бигбадабум
WTF2wtf    03.08.2020, 14:20
Оценка:  +2
WTF2wtf
Вавку в голове полечи
Sandor    03.08.2020, 13:46
Оценка:  -18
Sandor
Ну что, взорвёт наконец-то или очередной рюкзаковский актёр?
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