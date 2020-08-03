В Киеве мужчина угрожает взорвать банк

По предварительной информации, банк находится в бизнес-центре "Леонардо".

Сегодня, 3 августа, в центре Киева мужчина захватил отделение “Универсал Банка“ и угрожает взорвать его. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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По предварительной информации, банк, который угрожает взорвать неизвестный мужчина, находится в бизнес-центре “Леонардо“. Правоохранителям о происшедшем стало известно примерно в 12:00. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции и спецподразделение.

В помещении финучреждения находится один его сотрудник. Полиция сейчас ведет переговоры с злоумышленником. Его требования пока не известны. Место происшествия (ул. Владимирская) перекрыто.

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Напомним, что 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил пассажиров автобуса. Переговоры с ним шли весь день. Только к вечеру он отпустил всех заложников и добровольно сдался полиции.