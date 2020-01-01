Партия "ЗА Майбутнє" уверена, что сможет вывести Киевщину и Украину из кризиса

Палица считает первоочередной задачей своей партии "запуск" экономики Украины, чтобы заработали предприятия.

На Открытом форуме сторонников Киевской областной организации политической партии “ЗА Майбутнє“, который состоялся 7 августа, глава этой политсилы Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти.

По словам Палицы, сейчас партия “ЗА Майбутнє“ будет стараться победить на местных выборах, а потом состоятся досрочные выборы в Верховную Раду, так как “этот беспорядок надо прекращать“.

Такой подход необходим для внедрения действенных изменений не только на местном уровне, а коренным образом.

Главные цели партии “ЗА Майбутнє“: принятие правильных законов, благодаря которым станет больше рабочих мест, увеличатся поступления в бюджет от налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Кроме того, нужно “запустить“ украинские предприятия, чтобы украинцы работали у себя на Родине, а не за рубежом.

Председатель Киевской областной организации “ЗА Майбутнє“ Ярослав Москаленко убежден, что их политическая сила готова вывести Киев и Украину из глубокого кризиса. Он считает, что настало время “идти и делать“.