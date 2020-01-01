На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

Фотографию здания с подписью "Жыве Беларусь!" опубликовал мэр столицы Виталий Кличко, воздержавшись от расширенных комментариев.

На здании Киевской городской государственной администрации вывесили бело-красный флаг, который используют протестующие в Беларуси. Фото флага опубликовал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в воскресенье, 16 августа.

"Жыве Беларусь!" - сказано в подписи к фото. Городской глава не дал многословное объяснение своей позиции касательно событий в Беларуси.

Фотографии флага также появились в местных Telegram-каналах.

Отметим, что бело-красный флаг называют флагом правительства Белорусской Народной Республики в изгнании. Он был символом страны в 1918 - 1919 и 1991 - 1995 годах.

В 1995 году по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко был проведен референдум, на который, среди прочего, вынесли вопрос об установлении новых флага и герба. Тогда официальные данные гласили, что за принятие новых государственных герба и флага (красно-зеленого - ред.) проголосовало 75%.

Напомним, что в Минске протестующие заполнили площадь Независимости. Участники акции заняли почти всю площадь и весь проспект. Люди стоят с плакатами, на которых требования освободить политзаключенных, кричат "Отпускай!".

Также у Тихановской озвучили требования протестующих. Люди хотят, чтобы всех задержанных участников протестов освободили, а Лукашенко ушел в отставку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet