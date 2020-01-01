Иностранец "заминировал" два посольства в Киеве

Речь идет о посольствах США и Турции. Полиция задержала 46-летнего армянина, ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Киеве задержали иностранца, который "заминировал" два посольства Артем Шевченко / Facebook

Гражданина Армении подозревают в ложном сообщении о минировании посольства США и Турции в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в среду, 19 августа.

"Киевской местной прокуратурой №3 сообщено о подозрении 46-летнему гражданину Армении по факту ложного сообщения о заминировании помещений посольств США и Турецкой Республики в Украине", - сказано в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, 1 августа правонарушитель с собственного мобильного дважды позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании зданий двух посольств. Во время проверки взрывчатых материалов и устройств в помещениях диппредставительств не обнаружено.

Вскоре личность "минера" была установлена, его задержали и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Одессе охранник из-за нехватки внимания "заминировал" аэропорт. Работающий охранником мужчина позвонил в полицию с собственного мобильного телефона и был задержан через полчаса.

Также сообщалось, что полиция проверила подозрительный пакет и "заминированное" авто в Киеве. Найденные в пакете молоко и яйца, по словам полиции, не представляют угрозы для граждан.

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