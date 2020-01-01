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В столице "ОПЗЖ" выступила в защиту 12-летнего Максима Ткачука

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"ОПЗЖ" требуют, чтобы Национальная общественная телекомпания разрешила Ткачуку представлять Украину на детском "Евровидении".
Акция у здания Национальной общественной телекомпании Украины
Акция у здания Национальной общественной телекомпании Украины
facebook.com/pavlovskynews/

Сегодня, 19 августа, в Киеве возле Национальной общественной телекомпании Украины устроили акцию протеста молодежные представители политической партии "ОПЗЖ", сообщает PavlovskyNEWS. Они требуют, чтобы Максиму Ткачуку разрешили участвовать в детском "Евровидении".

Митингующие поют "Смуглянку" и требуют от руководства телеканала позволить Ткачуку представлять в нынешнем году Украину на детском европейском песенном конкурсе.

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Ранее 12-летнего Максима не взяли на детское "Евровидение" из-за участия в официальном российском конкурсе, который проходил в Великобритании. Согласно украинским правилам, претенденты на участие в детском "Евровидении" не должны участвовать в мероприятиях, организованных учреждениями страны-агрессора.

Напомним, что детское "Евровидение-2020" состоится 29 ноября в Варшаве. В нынешнем году конкурс будет проходить под лозунгом “Сдвинь мир“ (Move the World). 

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Теги: детское Евровидение, Ткачук
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