В столице "ОПЗЖ" выступила в защиту 12-летнего Максима Ткачука

"ОПЗЖ" требуют, чтобы Национальная общественная телекомпания разрешила Ткачуку представлять Украину на детском "Евровидении".

Сегодня, 19 августа, в Киеве возле Национальной общественной телекомпании Украины устроили акцию протеста молодежные представители политической партии "ОПЗЖ", сообщает PavlovskyNEWS. Они требуют, чтобы Максиму Ткачуку разрешили участвовать в детском "Евровидении".

Митингующие поют "Смуглянку" и требуют от руководства телеканала позволить Ткачуку представлять в нынешнем году Украину на детском европейском песенном конкурсе.

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Ранее 12-летнего Максима не взяли на детское "Евровидение" из-за участия в официальном российском конкурсе, который проходил в Великобритании. Согласно украинским правилам, претенденты на участие в детском "Евровидении" не должны участвовать в мероприятиях, организованных учреждениями страны-агрессора.

Напомним, что детское "Евровидение-2020" состоится 29 ноября в Варшаве. В нынешнем году конкурс будет проходить под лозунгом “Сдвинь мир“ (Move the World).