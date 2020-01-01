КГГА: Разрушенный дом в Киеве демонтируют за 16 млн грн

Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА должен до 31 декабря 2020 года отчитаться об использовании выделенных денег.

Частично разрушенный в результате взрыва дом решено не восстанавливать dsns.gov.ua

Киевская мэрия выделила 15,7 млн грн из местного бюджета на демонтаж многоэтажного дома на жилмассиве Позняки, разрушенного в результате взрыва. Об этом говорится в распоряжении мэрии №1232, опубликованном в среду, 19 августа.

Согласно документу, департамент строительства и жилищного обеспечения киевской городской государственной администрации должен до 31 декабря 2020 года отчитаться об использовании выделенных денег.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что новое жилье получили все семьи , пострадавшие в результате взрыва в многоэтажном доме на жилмассиве Позняки в Киеве в конце июня.

Напомним, 21 июня в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5 произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме . Изначально сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших.

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