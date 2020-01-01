КГГА: Разрушенный дом в Киеве демонтируют за 16 млн грн
Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА должен до 31 декабря 2020 года отчитаться об использовании выделенных денег.
Киевская мэрия выделила 15,7 млн грн из местного бюджета на демонтаж многоэтажного дома на жилмассиве Позняки, разрушенного в результате взрыва. Об этом говорится в распоряжении мэрии №1232, опубликованном в среду, 19 августа.
Согласно документу, департамент строительства и жилищного обеспечения киевской городской государственной администрации должен до 31 декабря 2020 года отчитаться об использовании выделенных денег.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что новое жилье получили все семьи, пострадавшие в результате взрыва в многоэтажном доме на жилмассиве Позняки в Киеве в конце июня.
Напомним, 21 июня в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5 произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Изначально сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших.
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