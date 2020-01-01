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КГГА: Разрушенный дом в Киеве демонтируют за 16 млн грн

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Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА должен до 31 декабря 2020 года отчитаться об использовании выделенных денег.
Частично разрушенный в результате взрыва дом решено не восстанавливать
Частично разрушенный в результате взрыва дом решено не восстанавливать
dsns.gov.ua
 
Киевская мэрия выделила 15,7 млн грн из местного бюджета на демонтаж многоэтажного дома на жилмассиве Позняки, разрушенного в результате взрыва. Об этом говорится в распоряжении мэрии №1232, опубликованном в среду, 19 августа.
 
Согласно документу, департамент строительства и жилищного обеспечения киевской городской государственной администрации должен до 31 декабря 2020 года отчитаться об использовании выделенных денег.
 
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что новое жилье получили все семьи, пострадавшие в результате взрыва в многоэтажном доме на жилмассиве Позняки в Киеве в конце июня. 
 
Напомним, 21 июня в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5 произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Изначально сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших. 

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Теги: Киев, КГГА, дом, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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