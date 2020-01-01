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В Киеве под посольством Беларуси проходит акция

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Активистов с флагами Украины и Беларуси приветствуют водители автомобилей, которые сигналят им, а также пешеходы.
Участников акции поддерживают прохожие
Участников акции поддерживают прохожие
Укринформ
 
В Киеве активисты образовали живую цепь солидарности с белорусским народом от Посольства Республики Беларусь в Украине до Майдана Незалежности. Об этом сообщает Укринформ.
 
 
 
Отмечается, что акция проходит под лозунгом "Путь к свободе", а длина живой цепи составляет около двух километров.
 
Участники акции, среди которых много молодежи, держатся за руки. Люди празднично одеты, многие в вышиванках, окутаны в бело-красно-белые и сине-желтые флаги. Некоторые из них нарисовали белорусскую символику на лице.
 
Киевляне и гости города приветствуют участников цепи солидарности - водители автомобилей сигналят им, а пешеходы машут руками и указывают на сердце.
 
Организаторами акции, которая в целом продлится около часа, является Global Freedom Way, Движение Салидарнасьци "Разам" и Global Ukraine.
 
Как сообщалось, 23 августа в Беларуси возобновились массовые протесты. По данным СМИ, и.о. президента Александр Лукашенко покинул Дворец независимости на вертолете.
 

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Теги: Киев, Беларусь, посольство, активисты
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Источник: korrespondent.net

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