В Киеве под посольством Беларуси проходит акция

Активистов с флагами Украины и Беларуси приветствуют водители автомобилей, которые сигналят им, а также пешеходы.

В Киеве активисты образовали живую цепь солидарности с белорусским народом от Посольства Республики Беларусь в Украине до Майдана Незалежности. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что акция проходит под лозунгом "Путь к свободе", а длина живой цепи составляет около двух километров.

Участники акции, среди которых много молодежи, держатся за руки. Люди празднично одеты, многие в вышиванках, окутаны в бело-красно-белые и сине-желтые флаги. Некоторые из них нарисовали белорусскую символику на лице.

Киевляне и гости города приветствуют участников цепи солидарности - водители автомобилей сигналят им, а пешеходы машут руками и указывают на сердце.

Организаторами акции, которая в целом продлится около часа, является Global Freedom Way, Движение Салидарнасьци "Разам" и Global Ukraine.

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