В Дарницком районе с 12-го этажа упал 7-летний мальчик

Отец вышел на улицу встретить жену.

Сегодня, 24 августа, в Киеве на проспекте Петра Григоренко из квартиры на 12-м этаже многоэтажного жилого дома выпал 7-летний мальчик. От полученных травм он погиб, сообщает "Киев оперативный".

По предварительной информации, эта трагедия произошла на проспекте Петра Григоренко, 33/44. Отец оставил ребенка ненадолго дома, а сам вышел на улицу, чтобы встретить жену.

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7-летний мальчик, оставшись в квартире один, зачем-то подошел к окну… На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и эксперты. По данному факту открыто уголовное производство. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Житомире из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома выпал 1,8-летний мальчик. "Скорая помощь" доставила его с травмами в больницу. По предварительной информации, малыш оперся на противомоскитную сетку, и она не выдержала.