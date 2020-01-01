Опубликовано полное видео смертельного ДТП на Майдане

Полиция показала полную траекторию движения автомобиля во время ДТП.

Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанёс травмы ещё четверым. Об этом в своем Фейсбуке сообщил заместитель министра внутренних дел Анатолий Геращенко.

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“Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем. … У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ“, - отметил Геращенко.

Он также отметил, что закон запрещает управлять автомобилем не только в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, но также в болезненном состоянии и при сильной усталости.

Если действительно этот водитель ранее перенёс операцию и плохо себя чувствовал – никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя, - подчеркнул Геращенко.

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В то же время пресс-служба патрульной полиции Киева опубликовала полное видео аварии, на котором хорошо видно, с чего началось происшествие.

Напомним, сегодня на Крещатике водитель снес остановку с людьми, двое погибли. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, пострадавшим оказывается помощь.