Киев вошел в список лучших городов для дистанционной работы

Киев имеет отличное сообщение с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет заниматься бюджетным путешествием, считают эксперты.

Киев вошел в топ-20 городов для дистанционной работы в 2021 году Unsplash

Украинская столица заняла двадцатое место в международном рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает Big 7 Travel.

Критериями отбора городов были следующие факторы: доступность интернета, наличие коворкингов, инфраструктура, уровень безопасности, стоимость жилья и еды.

Всего в рейтинг издания вошло 50 городов. Первые три позиции рейтинга заняли Таллинн (Эстония), Тбилиси (Грузия), Белград (Сербия). Последние три: Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания), Мехико (Мексика), Веллингтон (Новая Зеландия).

Авторы рейтинга отмечают, что украинская столица идеальна для удаленных работников, которые хотят исследовать уникальную украинскую культуру на протяжении длительного периода пребывания.

Ранее сообщалось, что руководство лоукоста Ryanair приняло решение приостановить полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация перейдет на летний сезон работы.

Также, основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что пандемия коронавируса кардинально изменит подход к работе, коммуникациям и даже после победы над вирусом мир еще долго “не вернется в норму”. Предприниматель предсказал всего семь глобальных изменений, которые ждут человечество после ковида.

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