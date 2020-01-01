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В Киеве дебошир сломал запястье полицейскому

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Ранее его судили за умышленное убийство.
Подозреваемый в преступлении
Подозреваемый в преступлении
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве во время задержания пьяный мужчина, совершавшей насилие в отношении своей сожительницы и её несовершеннолетней дочери, сломал запястье патрульном полицейскому. Об этом проинформировала пресс-служба столичной полиции. 

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В полицию поступило сообщение от девочки-подростка о том, что в квартире на проспекте Правды отчим в состоянии алкогольного опьянения угрожает расправой ей и её матери. На место происшествия направили экипаж патрульной полиции.

30-летний мужчина на замечания полицейских не реагировал, вел себя агрессивно. Когда правоохранители попытались надеть на дебошира наручники, он оказал сопротивление и сломал одному из них запястье.

В конечном итоге злоумышленника задержали. Он оказался ранее судимым за умышленное убийство.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что на киевской станции метро "Житомирская" 24-летний молодой человек нанес телесные повреждения сотруднику полиции. После задержания у него в сумке обнаружили галлюциногенные грибы и коноплю.

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Теги: Киев, дебошир, полицейский
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