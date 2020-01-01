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Транспортный поток в Киеве увеличился почти на 5% за год

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На Одесской трассе и проспекте Героев Сталинграда, 49 средняя интенсивность транспортных потоков осталась неизменной.
В столице увеличилась интенсивность движения транспорта
В столице увеличилась интенсивность движения транспорта
Корреспондент.net

В прошлом году средняя интенсивность движения транспорта на ключевых дорогах украинской столицы увеличилась на 4,8% (по сравнению с 2019 годом). Соответствующие данные в понедельник, 11 января, обнародовал Центр организации дорожного движения в Facebook.

Согласно анализу, проведенного службой внедрения и эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением Центра, в Киеве рост трафика наблюдался на:

  • проспекте Победы 102/104 - на 2,5%;
  • Броварском проспекте в направлении въезда в столицу - на 26,4%, выезда - 16,8%;
  • перекрестке улиц Б.Хмельницкого и Крещатик - на 1,3%;
  • улице Крещатик от Бессарабской площади до Майдана Независимости - на 10%;
  • от Майдана Независимости до улицы Б.Хмельницкого - на 5%.

В то же время на некоторых улицах города трафик уменьшился, а именно:

  • на проспекте В.Лобановского, 196 - на 8%;
  • улице Крещатик от улицы Б.Хмельницкого до Бессарабской площади - на 13%; в обратном направлении - на 10%;
  • перекрестке Воздухофлотского путепровода и проспекта Победы - на 1,7%.

Как сообщается, на Одесской трассе и проспекте Героев Сталинграда, 49 средняя интенсивность транспортных потоков осталась неизменной.

Напомним, год назад власти Киева начали измерять трафик в городе - впервые за 28 лет, - чтобы освободить дороги от пробок и ДТП. Также анонсировалось введение автоматизированного контроля оплаты стоимости парковки автомобилей.

В Киеве могут ограничить движение из-за визита президента Молдовы

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Теги: автомобили, Киев, транспорт, Дорожное движение, поток
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Источник: korrespondent.net

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