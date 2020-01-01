В киевском вузе бухгалтер присвоил 3 млн грн бюджетных денег

Женщина занимала должность главного бухгалтера в одном из столичных вузов с 2016 по 2020 год.

Правоохранители подозревают бухгалтера одного из киевских вузов в присвоении 3 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы в понедельник, 25 января.

Злоумышленница находилась на посту главного бухгалтера столичного вуза с 2016 по 2020 год и незаконно завладела почти 3 млн грн.

"Мы выяснили, что женщина действовала по следующей схеме: слушатели приносили бухгалтеру средства за обучение, после чего она должна была внести их в кассу. Однако злоумышленница часть денег не вносила и незаконно присваивала их себе. Мы провели кропотливую работу, опросили сотрудников заведения, отдела учета банковских операций и студентов, провели ряд экспертиз. После проведения следственных действий мы доказали причастность главного бухгалтера, 1967 года рождения, к ряду преступлений и объявили ей о подозрении. Кроме того, правонарушительница была уволена из учебного заведения", - сказано в сообщении.

Следователи уже завершили досудебное расследование по статьям о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и служебной подделке. Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.

Если суд признает женщину виновной, ей грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила хищение денег во время ремонта судна Госгидрографии. Ущерб государству составил 8 миллионов гривен. Глава предприятия, ответственного за ремонт, присвоил почти три четверти денег, направленных на починку судна.

Также сообщалось, что сотрудника Института рака подозревают в хищении имущества на 10 миллионов. Работник был ответственен за хранение лекарственных средств и приборов для хирургических вмешательств и неоднократно их присваивал.

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