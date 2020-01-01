Цены на проезд в пригородных маршрутках Киева взлетят - СМИ

Перевозчики жалуются на удорожание топлива и запчастей, а также сетуют на локдаун в январе.

Цены на проезд поднимутся от 2 до 5 гривен в зависимости от маршрута УНИАН

Уже с 1 февраля 2021 года цены на проезд в пригородном транспорте столицы повысятся. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на главу Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексея Павленко в среду, 27 января.

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По словам Павленко, повышение тарифов связано с подорожанием топлива, запасных частей. Также негативно на транспортную отрасль повлиял январьский локдаун.

“Проезд подорожает в пригородных маршрутках, которые курсируют в Киевской области. Подорожание разное – где-то на 2, 5 и 10 гривен. В зависимости от длины маршрута. Мы уже уведомили о подорожании Киевскую областную администрацию“, – отметил он.