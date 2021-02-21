Убийство пешехода в Киеве: водитель отправлен под арест

Подозреваемого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть человека. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю автомобиля Hyundai Sonata, который подозревается в убийстве пешехода. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 водителю автомобиля Хюндай, который подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - указано в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть человека (ч.2 ст.121 УК). Ему грозит от семи до десяти лет заключения.

По данным СМИ, злоумышленник - гражданин Азербайджана 1992 года рождения, работавший таксистом в столице, - на заседании суда признал вину. По его словам, он хотел напугать, но не убивать. Утверждал, что о смерти пешехода узнал при задержании.

Напомним, в пятницу возле столичного театра Ивана Франко водитель в ходе конфликта нанес смертельный удар пешеходу и скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали.

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