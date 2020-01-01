В Киеве женщина пострадала при обрушении снега и льда с крыши

Пострадавшую госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча.

Коммунальщики чистят крыши от снега и сосулек в Киеве

В Киеве на женщину с крыши дома упала смесь снега и льда. Она была госпитализирована больницу. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в Facebook.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, а потерпевшей оказалась 58-летняя женщина.

"Пациентку госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча", – говорится в сообщении.

При этом не указано, в каком сейчас состоянии находится пострадавшая.

Ранее в феврале в Киеве в результате падения сосулек пострадали двое людей. Из-за серьзных полученных травм им пришлось обратиться за медицинской помощью.

Также сообщалось, что в Киеве за день составили до 50 протоколов за неубранные сосульки и снег.

В Киеве на головы людей упал железный навес

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